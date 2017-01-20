Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании прибыл в Украину

Иностранную делегацию встретил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак.

Во время церемонии оркестр Почетного караула исполнил Государственные Гимны Великобритании и Украины.

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании поприветствовал личный состав роты Почетного караула Министерства обороны Украины, после этого воины прошли торжественным маршем.