Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании прибыл в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня, 20 января, Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон прибыл в Украину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.
Иностранную делегацию встретил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак.
Во время церемонии оркестр Почетного караула исполнил Государственные Гимны Великобритании и Украины.
Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании поприветствовал личный состав роты Почетного караула Министерства обороны Украины, после этого воины прошли торжественным маршем.