Держканал Білорусі повідомив про затримання у Мінську політтехнолога опозиції

За його даними, в минулому Шкляров брав участь у передвиборній кампанії колишнього президента США Барака Обами, а пізніше працював у штабі Ксенії Собчак, яка балотувалася на пост президента РФ в 2018 році.

Як повідомив телеканал з посиланням на дані білоруських спецслужб, Шкляров консультував адміністраторів груп в різних соціальних мережах, об’єднаних загальною назвою “Країна для життя”.

Слоган “Країна для життя” пов’язаний з передвиборчою кампанією кандидата в президенти Світлани Тіхановської. Її чоловік Сергій Тіхановський до свого затримання вів програму “Країна для життя” на YouTube-каналі.

Додамо, що чоловікові основний суперниці Лукашенко продовжили термін утримання під вартою.