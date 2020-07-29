Госканал Беларуси сообщил о задержании в Минске политтехнолога оппозиции

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 8694 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99439 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104779 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130898 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109759 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129928 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101830 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102529 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104365 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102030 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Госканал Беларуси сообщил о задержании в Минске политтехнолога оппозиции

Госканал Беларуси сообщил о задержании в Минске политтехнолога оппозиции

Киев  •  УНН

 • 13611 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали политтехнолога Виталия Шклярова, который консультировал белорусских оппозиционных активистов. Об этом сообщил в среду белорусский гостелеканал ОНТ, информирует УНН.

По его данным, в прошлом Шкляров участвовал в предвыборной кампании бывшего президента США Барака Обамы, а позднее работал в штабе Ксении Собчак, которая баллотировалась на пост президента РФ в 2018 году.

Как сообщил телеканал со ссылкой на данные белорусских спецслужб, Шкляров консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием “Страна для жизни”.

Слоган “Страна для жизни” связан с предвыборной кампанией кандидата в президенты Светланы Тихановской. Ее супруг Сергей Тихановский до своего задержания вел программу “Страна для жизни” на YouTube-канале.

Добавим, что мужу основной соперницы Лукашенко продлили срок содержания под стражей.

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