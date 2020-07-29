Вибори у Білорусі: чоловіку основної суперниці Лукашенко продовжили термін тримання під вартою

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19 березня, 18:06 • 122474 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Слідчі органи Білорусі продовжили термін утримання під вартою білоруського блогера Сергія Тіхановського до 29 вересня. Про це повідомила в середу дружина заарештованого, кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська, передає УНН.

“Друзі, Сергію продовжили термін утримання під вартою до 29 вересня. На жаль, для нас це не стало несподіванкою”, — написала Тіхановська в Facebook.

29 травня в Гродно по час передвиборчого пікету Тіхановський був затриманий міліцією. Він і близько десятка його прихильників звинувачуються в підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок.

Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. 14 липня Центрвиборчком Білорусі прийняв рішення про реєстрацію п’яти оcіб в якості кандидатів у президенти — Андрія Дмитрієва, Анни Канопацької, Олександра Лукашенко, Світлани Тіхановської, Сергія Черечня. Двом претендентам на президентську посаду — Віктору Бабарико та Валерію Цепкало — було відмовлено в реєстрації. Тіхановська вирішила брати участь у виборах після того, як ЦВК відмовилася зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тіхановського.

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