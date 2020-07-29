Выборы в Беларуси: мужу основной соперницы Лукашенко продлили срок содержания под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Следственные органы Беларуси продлили срок содержания под стражей белорусского блогера Сергея Тихановского до 29 сентября. Об этом сообщила в среду супруга арестованного, кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская, передает УНН.
“Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью”, — написала Тихановская в Facebook.
29 мая в Гродно по время предвыборного пикета Тихановский был задержан милицией. Он и около десятка его сторонников обвиняются в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Беларуси принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты — Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Черечня. Двум претендентам на президентский пост — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало — было отказано в регистрации. Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского.