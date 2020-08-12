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Держекоінспекція у смартфоні: дані про перевірки з'явилися в онлайн-сервісі

Київ • УНН

 • 13615 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У соціальному сервісі SaveEcoBot з’явилась функція, яка дозволяє дізнатись всю історію перевірок будь-якого підприємства Державною екологічною інспекцією. Про це повідомив голова ДЕІ Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Державна екологічна інспекція в смартфоні. Відтепер всю історію перевірок будь-якого підприємства в Україні Держекоінспекцією можна дізнатися у зручному соціальному сервісі SaveEcoBot. Цей сервіс складається з чат-ботів, які доступні у Telegram, Viber та Facebook Messenger, а також із сайту”, — написав Мальований.

Так, у сервісі буде доступна детальна інформація про перевірки, класифікована за типом та статусом цих перевірок.

Повідомляється, що тепер на SaveEcoBot можна подивитися актуальну інформацію щодо перевірок, які здійснює ДЕІ на підприємствах, зокрема про:

  • предмет і дати перевірки;
  • контролюючий орган;
  • об’єкти та підрозділи підприємства;
  • результати перевірки;
  • виявлені порушення та санкції за них.

Також вся інформація класифікується за типом перевірок (екологічні, енергетичні чи санітарні) та їх статусом (заплановані, проведені, не проведені, недопуск).

“Система працює на базі реєстрів ДЕІ, які за моїм дорученням були наповнені необхідною інформацією. Тобто, вся інформація про перевірки інспекції відтепер акумульована в одному місці”, — пояснив Мальований.

Раніше УНН писав, що ОБСЄ допомагатиме Україні з реформою Держекоінспекції.

Українські Національні Новини

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