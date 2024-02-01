Держдепартамент США попросив Конгрес інформувати про утиски американських компаній зі сторони української влади – Intelligence Online
Київ • УНН
Компанія Vorex, як зазначає видання, конкурує з Інтерпайпом Віктора Пінчука у низці державних замовлень для найбільшого виробника природного газу України – компанії «Укргазвидобування», яка належить Нафтогазу.
Утиски зі сторони української влади по відношенню до американських компаній Vorex та Liberty Tools стали предметом розгляду Державного департаменту та Конгресу США. Про це йдеться у матеріалі французького видання Intelligence Online "Українські олігархи хочуть схилити Вашингтон для вирішення торговельних суперечок", передає УНН.
У матеріалі зазначається, що звернення щодо переслідувань американських компаній конгресмена Майка Келлі було направлено спеціальному посланнику та координатору міжнародних справ з питань енергетики Амосу Хохштейну.
"У відповіді Офіс законодавчих ініціатив Державного департаменту США наголосив на підтримці зі сторони президентської адміністрації діяльності пана Закусило (власника Vorex та Liberty Tools – Ред.), та зауважив, що пан Закусило "за першої нагоди повинен інформувати Державний департамент про будь-які подальші утиски компаній Liberty Tools та Vorex зі сторони владних структур", - йдеться у матеріалі Intelligence Online.
Компанія Vorex, як зазначає видання, конкурує з Інтерпайпом Віктора Пінчука у низці державних замовлень для найбільшого виробника природного газу України – компанії "Укргазвидобування", яка належить Нафтогазу.
"Український та американський бізнесмен Федор Закусило, який володіє компанією Vorex, наразі намагається зосередити увагу своєї компанії на проектах з відновлення України та перебуває у пошуках підтримки у своїй боротьбі проти українського олігарха Віктора Пінчука", - пише видання.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Федор Закусило заявив про переслідування та перешкоди у діяльності своєї компанії в Україні зі сторони Віктора Пінчука.
Також ЗМІ зазначали, що завдяки участі компанії Vorex у державних закупівлях, економія бюджетних коштів тільки на одному тендері становила 140 мільйонів гривень і сягнула 18%. Натомість, у тендерах, у яких Vorex не зміг взяти участь через рішення Міністерства економіки запровадити додаткове мито для товарів Vorex за запитом Інтерпайпу, держава не змогла зекономити і фактично переплатила понад 230 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялось, що НАБУ провело обшуки в офісі Укрнафти. Кримінальна справа стосується закупівлі труб Інтерпайпу за завищеними цінами. ПАТ "Укрнафта" належить державі через НАК "Нафтогаз України".