Госдепартамент США попросил Конгресс информировать о притеснениях американских компаний со стороны украинских властей - Intelligence Online

Притеснения со стороны украинской власти по отношению к американским компаниям Vorex и Liberty Tools стали предметом рассмотрения Государственного департамента и Конгресса США. Об этом говорится в материале французского издания Intelligence Online "Украинские олигархи хотят склонить Вашингтон для решения торговых споров", передает УНН.

В материале отмечается, что обращение относительно преследований американских компаний конгрессмена Майка Келли было направлено специальному посланнику и координатору международных дел по вопросам энергетики Амосу Хохштейну.

"В ответе Офис законодательных инициатив Государственного департамента США отметил поддержку со стороны президентской администрации деятельности господина Закусило (владельца Vorex и Liberty Tools - ред.), и отметил, что господин Закусило "при первой возможности должен информировать Государственный департамент о любых дальнейших притеснениях компаний Liberty Tools и Vorex со стороны властных структур", - говорится в материале Intelligence Online.

Компания Vorex, как отмечает издание, конкурирует с Интерпайпом Виктора Пинчука в ряде государственных заказов для крупнейшего производителя природного газа Украины - компании "Укргаздобыча", которая принадлежит Нафтогазу.

"Украинский и американский бизнесмен Федор Закусило, который владеет компанией Vorex, сейчас пытается сосредоточить внимание своей компании на проектах по восстановлению Украины и находится в поисках поддержки в своей борьбе против украинского олигарха Виктора Пинчука", - пишет издание.

Напомним, в конце прошлого года Федор Закусило заявил о преследовании и препятствиях в деятельности своей компании в Украине со стороны Виктора Пинчука.

Также СМИ отмечали, что благодаря участию компании Vorex в государственных закупках, экономия бюджетных средств только на одном тендере составила 140 миллионов гривен и достигла 18%. Зато в тендерах, в которых Vorex не смог принять участие из-за решения Министерства экономики ввести дополнительную пошлину для товаров Vorex по запросу Интерпайпа, государство не смогло сэкономить и фактически переплатило более 230 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски в офисе Укрнафты. Уголовное дело касается закупки труб Интерпайпа по завышенным ценам. ПАО "Укрнафта" принадлежит государству через НАК "Нафтогаз Украины".