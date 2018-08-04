Держдепартамент не коментує призначення Сігала спецпредставником МЗС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Держдепартамент США не став у суботу коментувати призначення відомого актора Стівена Сігала, що має російське громадянство, на пост спецпредставника зовнішньополітичного відомства РФ зі питань російсько-американських гуманітарних відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
“Ми не коментуємо”, — відповіли кореспонденту ТАРС у прес-службі зовнішньополітичного відомства США на прохання висловити свою думку з приводу даного призначення.
Нагадаємо, в повідомленні, розміщеному на офіційній сторінці російського дипвідомства у Facebook, йдеться, що “Стівен Сігал призначений спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв’язків”. Його завдання — “сприяння подальшому розвитку російсько-американських відносин у гуманітарній сфері, включаючи взаємодію в сфері культури, мистецтва, суспільних і молодіжних обмінів і так далі”.
Як пояснили у МЗС РФ, мова йде про суспільно-політичну посаду, яка не передбачає грошової винагороди.
Актор Стівен Сігал, який народився в США, отримав російське громадянство в листопаді 2016 року. Він часто відвідує в РФ і неодноразово заявляв про свою симпатію до Росії.