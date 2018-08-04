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Держдепартамент не коментує призначення Сігала спецпредставником МЗС РФ

Держдепартамент не коментує призначення Сігала спецпредставником МЗС РФ

Київ • УНН

 • 10706 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Держдепартамент США не став у суботу коментувати призначення відомого актора Стівена Сігала, що має російське громадянство, на пост спецпредставника зовнішньополітичного відомства РФ зі питань російсько-американських гуманітарних відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

“Ми не коментуємо”, — відповіли кореспонденту ТАРС у прес-службі зовнішньополітичного відомства США на прохання висловити свою думку з приводу даного призначення.

Нагадаємо, в повідомленні, розміщеному на офіційній сторінці російського дипвідомства у Facebook, йдеться, що “Стівен Сігал призначений спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв’язків”. Його завдання — “сприяння подальшому розвитку російсько-американських відносин у гуманітарній сфері, включаючи взаємодію в сфері культури, мистецтва, суспільних і молодіжних обмінів і так далі”.

Як пояснили у МЗС РФ, мова йде про суспільно-політичну посаду, яка не передбачає грошової винагороди.

Актор Стівен Сігал, який народився в США, отримав російське громадянство в листопаді 2016 року. Він часто відвідує в РФ і неодноразово заявляв про свою симпатію до Росії.

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