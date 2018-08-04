Госдепартамент не комментирует назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

“Мы не комментируем”, — ответили корреспонденту ТАСС в пресс-службе внешнеполитического ведомства США на просьбу высказать свое мнение по поводу данного назначения.

Напомним, в сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook, говорится, что “Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей”. Его задача — “содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее”.

Как пояснили в МИД РФ, речь идет об общественно-политическую должность, которая не предусматривает денежного вознаграждения.

Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает в РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России.