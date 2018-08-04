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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 12741 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 74706 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118566 просмотра

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8 марта, 10:25 • 126471 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165898 просмотра

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Госдепартамент не комментирует назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

Госдепартамент не комментирует назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

Киев  •  УНН

 • 10697 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Госдепартамент США не стал в субботу комментировать назначение известного актера Стивена Сигала, имеющего российское гражданство, на пост спецпредставителя внешнеполитического ведомства РФ по российско-американским гуманитарным связям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы не комментируем”, — ответили корреспонденту ТАСС в пресс-службе внешнеполитического ведомства США на просьбу высказать свое мнение по поводу данного назначения.

Напомним, в сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook, говорится, что “Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей”. Его задача — “содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее”.

Как пояснили в МИД РФ, речь идет об общественно-политическую должность, которая не предусматривает денежного вознаграждения.

Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает в РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России.

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