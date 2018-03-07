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Держдеп США відмовився допомагати Насті Рибці

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Держдепартамент не збирається допомагати затриманій у Таїланді жительці Білорусі Насті Рибці. Про це заявила офіційний представник відомства Хезер Науерт, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

"Ми готові допомагати американським громадянам. Вона не американська громадянка", - сказала Науерт.

Також Науерт відмовилася коментувати твердження Рибки про те, що у неї є таємні записи розмов про вибори в США в 2016 році.

"Це звучить як дуже дивна історія", - додала представник Держдепу.

Нагадаємо, Настя Рибка (Анастасія Вашукевич), яку напередодні затримали в Таїланді, пообіцяла надати американським ЗМІ інформацію про зв'язок російських чиновників з сином президента США Дональдом Трампом молодшим і колишнім радником президента Полом Манафортом.

Як повідомляв УНН, 27 лютого поліція Таїланду курортного міста Паттайя відмовилася тимчасово звільнити під заставу Алекса Леслі (Олександра Кирилова), Настю Рибку (Анастасія Вашукевич) і ще вісім чоловік, затриманих за проведення нелегального "секс-тренінгу".

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