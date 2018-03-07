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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30186 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44958 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49540 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100009 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89460 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Госдеп США отказался помогать Насте Рыбке

Госдеп США отказался помогать Насте Рыбке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Госдепартамент не собирается помогать находящейся в таиландской тюрьме жительнице Белоруссии Насте Рыбке, заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

“Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка”, — сказала Науэрт.

Также Науэрт отказалась комментировать утверждения Рыбки о том, что у нее есть тайные записи разговоров о выборах в США в 2016 году.

“Это звучит как очень странная история”, — добавила представитель Госдепа.

Напомним, Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), которую накануне задержали в Таиланде, пообещала предоставить американским СМИ информацию о связи российских чиновников с сыном президента США Дональдом Трампом младшим и бывшим советником президента Полом Манафортом.

Как сообщал УНН, 27 февраля полиция Таиланда курортного города Паттайя отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич) и еще восемь человек, задержанных за проведение нелегального "секс-тренинга".

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