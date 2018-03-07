Госдеп США отказался помогать Насте Рыбке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Госдепартамент не собирается помогать находящейся в таиландской тюрьме жительнице Белоруссии Насте Рыбке, заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
“Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка”, — сказала Науэрт.
Также Науэрт отказалась комментировать утверждения Рыбки о том, что у нее есть тайные записи разговоров о выборах в США в 2016 году.
“Это звучит как очень странная история”, — добавила представитель Госдепа.
Напомним, Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), которую накануне задержали в Таиланде, пообещала предоставить американским СМИ информацию о связи российских чиновников с сыном президента США Дональдом Трампом младшим и бывшим советником президента Полом Манафортом.
Как сообщал УНН, 27 февраля полиция Таиланда курортного города Паттайя отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич) и еще восемь человек, задержанных за проведение нелегального "секс-тренинга".