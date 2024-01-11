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Держдеп США схвалив продаж Косову протитанкових ракет Javelin на $75 млн

Держдеп США схвалив продаж Косову протитанкових ракет Javelin на $75 млн

Київ • УНН

 • 29232 перегляди

США схвалили продаж протитанкових ракет Javelin на суму 75 мільйонів доларів Косово з метою посилення його обороноздатності без зміни регіонального військового балансу.

Сполучені Штати оголосили про майбутній продаж протитанкових ракет Косову для захисту цілісності балканської території. Вашингтон прийняв запит від Косова на закупівлю 246 ракет Javelin. Про це повідомило Агентство зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що з урахуванням матеріалів, пов'язаних з цими ракетами, вартість продажу становить 75 мільйонів доларів. Ця угода покращить довгострокові можливості Косово захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

В Агентстві зазначили, що передбачувана угода поліпшить довгострокову обороноздатність Косова для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності та задоволення потреб національної оборони, а також послужить підтримці зовнішньополітичних цілей та національної безпеки Сполучених Штатів, покращивши безпеку європейського партнера.

Продаж Косов Javelin не призведе до зміни основного військового балансу сил у регіоні та не вплине на оборонну готовність США.

йдеться у повідомленні

Контекст

Відносини між Косово та Сербією переходили від кризи до кризи після війни між сербськими силами та албанськими повстанцями за незалежність, яка завершилася в 1999 році втручанням НАТО проти Белграда. Косово, сербська меншина якого становить 120 000 осіб із загального населення 1,8 мільйона, оголосило про свою незалежність від Сербії в 2008 році, яку Белград так і не прийняв.

Питання Косова залишається нав'язливим для деяких сербів, які вважають цю територію своєю національною та релігійною колискою.

Питання Косово залишається каменем спотикання у відносинах Сербії та Чорногорії - опитування16.11.23, 10:17 • 28490 переглядiв

Лілія Подоляк

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