Госдеп США одобрил продажу Косово противотанковых ракет Javelin на $75 млн

Соединенные Штаты объявили о предстоящей продаже противотанковых ракет Косово для защиты целостности балканской территории. Вашингтон принял запрос от Косово на закупку 246 ракет Javelin. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с учетом материалов, связанных с этими ракетами, стоимость продажи составляет 75 миллионов долларов. Эта сделка улучшит долгосрочные возможности Косово защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

В Агентстве отметили, что предполагаемое соглашение улучшит долгосрочную обороноспособность Косово для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и удовлетворения потребностей национальной обороны, а также послужит поддержке внешнеполитических целей и национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшив безопасность европейского партнера.

Продажа Косов Javelin не приведет к изменению основного военного баланса сил в регионе и не повлияет на оборонную готовность США. говорится в сообщении

Контекст

Отношения между Косово и Сербией переходили от кризиса к кризису после войны между сербскими силами и албанскими повстанцами за независимость, которая завершилась в 1999 году вмешательством НАТО против Белграда. Косово, сербское меньшинство которого составляет 120 000 человек из общего населения 1,8 миллиона, объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году, которую Белград так и не принял.

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