Держбюджет може щорічно отримувати від лотерей понад 300 млн грн у випадку стабілізації на ринку - експерт

“Лотереї можуть бути дуже великою частиною державного бюджету. Наприклад, в Австралії лотереї — це третя за надходженням стаття державних коштів. Оперний театр в Сіднеї, тобто їх візитівка, побудований на кошти від лотерей. В Англії за рахунок лотерей збудована інфраструктура, знімаються майже всі фільми, і так в принципі по всьому світу”, — зазначив він.

За його словами, Україна також не була виключенням.

“Якщо взяти історію створення лотерей, тоді ще радянської України, то лотереї з’явилася тоді, коли з’явилася необхідність фінансування Олімпіади 80-х років. І в той час була проблема, де взяти гроші. Прогнозувалося, що для Олімпіади потрібно близько 1 млн рублів, і зрештою ця сума збільшилася майже в тричі. І значну частку покрила саме лотерея”, — нагадав П.Вайсеро.

Сьогодні, оператор державних лотерей “М.С.Л.” з власної ініціативи підтримує культурну та спортивну сфери країни.

“Якщо брати сучасність, те, що робить "М.С.Л.“, то насправді для нас це є філософією. Ми розуміємо, що лотереї і соціально важлива частина лотерейної діяльності це, власне, суть лотерейної діяльності. Лотереї не можуть існувати лише, щоб заробляти кошти, або щоб радувати гравців. Це є невід’ємна частина лотерейної діяльності.

Ми понад десять років співпрацюємо з футбольним клубом "Динамо“, вже 15 років ми підтримуємо найбільший кінофестиваль України "Молодість“ і в цьому році не виключення. А наша найбільша гордість - це один з найбільших льодових палаців країни "Льодограй“, який ми збудували декілька років тому за власний кошт у Богуславі Київської області. Тепер у простих дітей є можливість займатися з професійними тренерами на професійній арені. Діти вже сьогодні займають перші місця і ми пишаємося, що ми можемо бути частиною спортивного майбутнього України”, — наголосив він.

На переконання П.Вайсеро, для того, щоб Державний бюджет отримував значні надходження від лотерей, необхідна підтримка держави.

“По-перше, потрібно привести до норми податкове законодавство. Є безліч прикладів світу, коли пробували оподаткувати маленькі виграші і ні до чого доброго це не призвело. Просто потрібно взяти світовий досвід, визнати свої помилки, змінити і продовжити нормально працювати.

По-друге, потрібно вивести використання державних органів як інструмент зачистки ринку. І по-третє, існує законодавство, його потрібно виконувати. Якщо воно не відповідає очікуванням держави, його потрібно змінювати в робочому порядку. І якщо для всіх будуть однакові правила, то вигравати буде той, хто буде пропонувати кращий сервіс, і кращий продукт, але головне, що буде вигравати і гравець і держава”, — пояснив директор з маркетингу оператора державних лотерей “М.С.Л.”.

За умови виконання цих пунктів, держава може розраховувати на 300 млн грн щорічних надходжень від лотерей, підкреслив він.