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Госбюджет может ежегодно получать от лотерей более 300 млн грн в случае стабилизации на рынке - эксперт

Киев • УНН

 • 7724 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во всем мире лотереи создаются как один из источников финансирования социально важных проектов. Об этом сообщил в комментарии УНН директор по маркетингу «М.С.Л.» Павел Вайсера.

"Лотереи могут быть очень большой частью государственного бюджета. Например, в Австралии лотереи - это третья по поступлению статья государственных средств. Оперный театр в Сиднее, это их визитка, построенный на средства от лотерей. В Англии за счет лотерей построена инфраструктура, снимаются почти все фильмы, и так в принципе по всему миру ", - отметил он.

По его словам, Украина также не была исключением.

"Если взять историю создания лотерей, тогда еще советской Украины, то лотереи появилась тогда, когда появилась необходимость финансирования Олимпиады 80-х годов. И в то время была проблема, где взять деньги. Прогнозировалось, что для Олимпиады потребуется около 1 млн рублей, и в конце концов эта сумма увеличилась почти в три раза. И значительную часть покрыла именно лотерея ", - напомнил П.Вайсера.

Сегодня, оператор государственных лотерей "М.С.Л." по собственной инициативе поддерживает культурную и спортивную сферы страны.

"Если брать современность, то, что делает" М.С.Л. ", то на самом деле для нас это является философией. Мы понимаем, что лотереи и социально важная часть лотерейной деятельности это, собственно, суть лотерейной деятельности. Лотереи не могут существовать только , чтобы зарабатывать деньги, или чтобы радовать игроков. Это неотъемлемая часть лотерейной деятельности.

Мы более десяти лет сотрудничаем с футбольным клубом "Динамо", уже 15 лет мы поддерживаем самый крупный кинофестиваль Украины "Молодость" и в этом году не исключение. А наша самая большая гордость - это один из крупнейших ледовых дворцов страны "Ледограй", который мы построили несколько лет назад за собственные средства в Богуславе Киевской области. Теперь у простых детей есть возможность заниматься с профессиональными тренерами на профессиональной арене. Дети уже сегодня занимают первые места и мы гордимся, что мы можем быть частью спортивного будущего Украины ", - подчеркнул он.

По убеждению П.Вайсеры, для того, чтобы Государственный бюджет получал значительные поступления от лотерей, необходима поддержка государства.

"Во-первых, нужно привести в норму налоговое законодательство. Есть множество примеров в мире, когда пробовали обложить маленькие выигрыши и ни к чему хорошему это не привело. Просто нужно взять мировой опыт, признать свои ошибки, изменить и продолжить нормально работать.

Во-вторых, нужно вывести использования государственных органов как инструмент зачистки рынка. И в-третьих, существует законодательство, его нужно выполнять. Если оно не соответствует ожиданиям государства, его нужно менять в рабочем порядке. И если для всех будут одинаковые правила, то выигрывать будет тот, кто будет предлагать лучший сервис, и лучший продукт, но главное, что будет выигрывать и игрок и государство ", - пояснил директор по маркетингу оператора государственных лотерей" М.С.Л. ".

При условии выполнения этих пунктов, государство может рассчитывать на 300 млн грн ежегодных поступлений от лотерей, подчеркнул он.

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