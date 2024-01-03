Держбюджет втратив 1,3 млрд через правки нардепа Железняка до Податкового кодексу

Цьогоріч українські компанії не сплатили до бюджету 1,3 млрд грн ПДВ через пільгу на поширення україномовного контенту. Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки, пише УНН.

За підрахунками аналітиків у 2023 році, користуючись пільгою на поширення україномовного контенту, компанії не сплатили 1,3 млрд грн ПДВ. З них 176 млн грн податку не сплачено тими підприємствами, для яких не властива реалізація паперових, електронних книг чи іншого контенту. Тільки 21% компаній, що скористались пільгою, мають відповідний основний КВЕД. Тобто займаються діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням подібної продукції.

Більше за інших пільгу використовували ритейлери побутової техніки та продуктові супермаркети. Вони додавали у чек до основного товару електронні книжки українською, які клієнт в реальності не купував.

Згадану пільгу ввели нібито для популяризації україномовного контенту. Автором законопроєкту у 2021 році виступив нардеп Железняк та його підтримав голова комітету з питань фінансів та податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Уже у 2022-у законопроєкт було ухвалено, попри критику та позицію податкової. Остання у своїх пропозиціях наголошувала на тому, що бюджетні втрати від неправомірного застосування пільги можуть бути значно вищими, ніж позитивний ефект. Та пропонувала народним обранцям спочатку провести фінансово-економічні обрахунки та обґрунтувати доцільність такої пільги.

Аналогічний висновок зробили і в Головному науково-експертному управлінні ВРУ, зазначивши, що законопроект потребує доопрацювання і суперечить положенням Директиви Ради ЄС.

Однак всі ці позиції були проігноровані. Як, власне, і численні податкові декларації, у яких впродовж року пільгу зазначали компанії, що взагалі не мають стосунку до поширення будь-якого контенту. У той час, коли бюджет втрачав мільйони, по жодній з них не було призначено додаткових перевірок з боку Державної податкової служби.