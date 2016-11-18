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Державна регуляторна служба погодила проект наказу щодо скорочення терміну реєстрації ліків

Державна регуляторна служба погодила проект наказу щодо скорочення терміну реєстрації ліків

Київ • УНН

 • 7842 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Державна регуляторна служба погодила проект наказу Міністерства охорони здоров’я України, яким впроваджується нова спрощена реєстрація ліків в країні, відповідно до якої реєстрація ліків, які вже пройшли відповідну процедуру перевірки та зареєстровані компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади та ЄС, скорочується до десяти днів. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.

За даними відомства, проектом наказу Міністерства охорони здоров’я України затверджується порядок розгляду матеріалів на лікарські засоби при подачі їх на державну реєстрацію. Документ розроблено на виконання постанови Уряду № 558 від 8 серпня 2016 року. Наразі проект наказу МОЗ має пройти реєстрацію в Мін’юсті.

Так, новими правилами передбачено спрощення реєстрації в Україні ліків, які вже пройшли відповідну процедуру перевірки та зареєстровані компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади. Також це стосується лікарських засобів, що за централізованою процедурою зареєстровані компетентним органом Європейського Союзу. Термін прийняття рішення про реєстрацію лікарського засобу або про відмову в такій реєстрації скорочується до 10 днів.

"Впровадження спрощеної процедури реєстрації іноземних ліків дасть змогу українцям отримати більш широкий спектр якісних ліків та знизити ціну на них", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Кабміні планували скоротити термін ухвалення рішень щодо реєстрації ліків з США та ЄС.

Як повідомляв УНН, на Всесвітньому фармафорумі закон України про спрощену реєстрацію іноземних ліків назвали необдуманим і непрофесійним.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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