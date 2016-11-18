Государственная регуляторная служба согласовала проект приказа о сокращении срока регистрации лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Государственная регуляторная служба согласовала проект приказа Министерства здравоохранения Украины, которым вводится новая упрощенная регистрация лекарств в стране, согласно которой регистрация лекарств, которые уже прошли соответствующую процедуру проверки и зарегистрированы компетентными органами Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады и ЕС, сокращается до десяти дней. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
По данным ведомства, проектом приказа Министерства здравоохранения Украины утверждается порядок рассмотрения материалов на лекарственные средства при подаче их на государственную регистрацию. Документ разработан во исполнение постановления Правительства № 558 от 8 августа 2016 года. Сейчас проект приказа Минздрава должен пройти регистрацию в Минюсте.
Так, новыми правилами предусмотрено упрощение регистрации в Украине лекарств, которые уже прошли соответствующую процедуру проверки и зарегистрированы компетентными органами Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады. Также это касается лекарственных средств, которые по централизованной процедуре зарегистрированы компетентным органом Европейского Союза. Срок принятия решения о регистрации лекарственного средства или об отказе в такой регистрации сокращается до 10 дней.
"Внедрение упрощенной процедуры регистрации иностранных лекарств позволит украинцам получить более широкий спектр качественных лекарств и снизить цену на них", - говорится в сообщении.
Напомним, в Кабмине планировали сократить срок принятия решений по регистрации лекарств с США и ЕС.
Как сообщал УНН, на Всемирном фармафоруме закон Украины об упрощенной регистрации иностранных лекарств назвали необдуманным и непрофессиональным.