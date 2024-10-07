Держаудит виявив ознаки кримінальних злочинів у діяльності керівництва нацпарку "Тузловські лимани" - матеріали надіслано до ДБР
Київ • УНН
Держаудит виявив ознаки кримінальних злочинів у діяльності керівництва нацпарку "Тузловські лимани" - матеріали надіслано до ДБР.
Південний офіс Держаудитслужби звершив ревізію фінансово-господарської діяльності НПП "Тузловські лимани". Матеріали ревізії скеровані до територіального управління ДБР, розташованого у Миколаєві. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Південному офісі Держаудитслужби.
Деталі
Наказ про проведення ревізії видано 23 квітня 2024 року. Аудитори перевіряли фінансово-господарську діяльності нацпарку за період з 01 січня 2020 року по 31 травня 2024 року.
29 серпня 2024 року керівництво нацпарку отримало від аудиторів акт ревізії і висловило свої заперечення. Однак, у Держаудитслужбі їх спростували, і направили матеріали за підсумками аудиту до ДБР.
Матеріали аудиту були додані до кримінального провадження №12024168240000026, відкритого у квітні цьогоріч (ч 1 статті 351 ККУ).
Нацпарк "Тузлівські лимани" славиться не тільки унікальною природою, але й постійними скандалами з його "незмінним" керівництвом. Впродовж багатьох років нацпарком керують одні й ті самі люди, з приставкою тимчасових виконувачів обовʼязків, оскільки Мінекології ніяк не призначить відкритий конкурс. За неперевіреною інформацією, керівництво нацпарку має родинні звʼязки з посадовцями Офісу Генерального прокурора. Зокрема місцева активістка та журналістка Оксана Піднебесна натякає що керівництво нацпарку "покриває" співробітник Офісу Генпрокурора Максим Попов.
Імовірно, саме цим можна пояснити ігнорування у Мінекології постійних скандалів та проблем в нацпарку. Зокрема, масового браконьєрства, яке ледь не щомісяця виявляють правоохоронці. Це свідчить про те, що 45 співробітників нацпарку, на яких щорічно держава витрачає близько 5 млн грн, не можуть впоратися з основним своїм завданням - охороною природи.
Звільнити керівництво нацпарку вимагають також сусідні громади та місцева влада, наголошуючи на неефективності управління природним ресурсом.