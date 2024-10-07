Госаудит выявил признаки уголовных преступлений в деятельности руководства нацпарка "Тузловские лиманы" - материалы направлены в ГБР.

Южный офис Госаудитслужбы завершил ревизию финансово-хозяйственной деятельности НПП "Тузловские лиманы". Материалы ревизии направлены в территориальное управление ГБР, расположенного в Николаеве. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы.

Детали

Приказ о проведении ревизии издан 23 апреля 2024 года. Аудиторы проверяли финансово-хозяйственную деятельности нацпарка за период с 01 января 2020 года по 31 мая 2024 года.

29 августа 2024 года руководство нацпарка получило от аудиторов акт ревизии и выразило свои возражения. Однако, в Госаудитслужбе их опровергли, и направили материалы по итогам аудита в ГБР.

Материалы аудита были добавлены к уголовному производству №12024168240000026, открытого в апреле этого года (ч 1 статьи 351 УКУ).

Нацпарк "Тузловские лиманы" славится не только уникальной природой, но и постоянными скандалами с его "бессменным" руководством. На протяжении многих лет нацпарком руководят одни и те же люди, с приставкой временно исполняющих обязанности, поскольку Минэкологии никак не назначит открытый конкурс. По непроверенной информации, руководство нацпарка имеет родственные связи с чиновниками Офиса Генерального прокурора. В частности местная активистка и журналистка Оксана Поднебесная намекает что руководство нацпарка "покрывает" сотрудник Офиса Генпрокурора Максим Попов.

Вероятно, именно этим можно объяснить игнорирование в Минэкологии постоянных скандалов и проблем в нацпарке. В частности, массового браконьерства, которое чуть ли не ежемесячно выявляют правоохранители. Это свидетельствует о том, что 45 сотрудников нацпарка, на которых ежегодно государство тратит около 5 млн грн, не могут справиться с основной своей задачей - охраной природы.

Уволить руководство нацпарка требуют также соседние громады и местные власти, подчеркивая неэффективность управления природным ресурсом.