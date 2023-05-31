Депутатка Київської міськради підозрюється у недекларуванні статків на понад 63 млн грн

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«30 травня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру депутату Київської міської ради у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік. Дії депутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 366-2 КК України», - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про депутатку Київської міської ради від фракції «Європейська солідарність» Ганну Коваленко.

Деталі

Повідомляється, що зважаючи на те, що місцеперебування депутата не встановлене, про підозру їй повідомлено у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

«У межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами НАЗК, слідством встановлено, що депутат не задекларувала 55,6 млн грн доходу від продажу цінних паперів, отриманих у 2020 році. Крім того, депутат не вказала дохід у розмірі 192 тис. грн від продажу мотоцикла марки Harley-Davidson, автомобіля марки Land Rover, а також отримання страхових виплат на ремонт автівки у сумі понад 19 тис. грн», - зазначається в повідомленні.

Також, повідомляється, що депутат недостовірно зазначила вартість земельної ділянки у м. Києві, яка перебуває у її власності.

«Загалом депутат вказала у декларації недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 63,7 млн грн, що більш ніж у 4000 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб», - інформує САП.

Доповнення

Депутатці ВР оголошено підозру у недостовірному декларуванні.