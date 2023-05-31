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Депутат Киевского горсовета подозревается в недекларировании состояния на более 63 млн грн

Депутат Киевского горсовета подозревается в недекларировании состояния на более 63 млн грн

Киев • УНН

 • 454581 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Депутату Киевского городского совета Анне Коваленко заочно сообщили о подозрении в недекларировании состояния на более 63 млн грн, передает УНН.

Цитата

«30 мая 2023 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении депутату Киевского городского совета во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год. Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины», - говорится в сообщении.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о депутате Киевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Анне Коваленко.

Детали

Сообщается, что ввиду того, что местонахождение депутата не установлено, о подозрении ей сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

«В рамках досудебного расследования, которое было начато по материалам НАПК, следствием установлено, что депутат не задекларировала 55,6 млн грн дохода от продажи ценных бумаг, полученных в 2020 году. Кроме того, депутат не указала доход в размере 192 тыс. грн от продажи мотоцикла марки Harley-Davidson, автомобиля марки Land Rover, а также получение страховых выплат на ремонт автомобиля в сумме более 19 тыс. грн», - отмечается в сообщении.

Также, сообщается, что депутат недостоверно указала стоимость земельного участка в Киеве, который находится в ее собственности.

«В общем депутат указала в декларации недостоверные сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 63,7 млн грн, что более чем в 4000 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц», - информирует САП.

Дополнение

Депутату ВР объявлено подозрение в недостоверном декларировании.

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