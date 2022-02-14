Депутати запросили на годину запитань до уряду Шмигаля, Резнікова та Марченко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На годину запитань до уряду у Верховній Раді, яка має відбутися у п'ятницю, 18 лютого, народні депутати запросили прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, передає кореспондент УНН. Також запрошені міністр фінансів Сергій Марченко та міністр оборони Олексій Резніков.
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"Не буде заперечень, якщо ми отримаємо інформацію від міністра фінансів і міністра оборони, і прем‘єр-міністра щодо забезпечення фінансовими ресурсами питань, які потребують нагального вирішення, а також питань обороноздатності держави?", - запитав Стефанчук.
Нардепи підтримали пропозицію.
Очікується, що спілкування з урядовцями триватиме дві години.
Нагадаємо
Сьогодні, 14 лютого, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради звернувся до керівників фракцій та груп парламенту з проханням забезпечити присутність нардепі на роботі.
Додамо
На 13 лютого була попередньо заплановано зустріч керівників парламентських фракцій та груп з представниками силового блоку, однак її перенесли на сьогодні – відомо, що вона відбудеться о 16 годині, ймовірно, у приміщенні РНБО та за участі секретаря Ради нацбезпеки Данілова. Зустріч буде закритою. Водночас політики запевняють, що рішення про запровадження військового стану обговорювати не планують.