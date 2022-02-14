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15 марта, 19:03 • 100600 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129716 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116461 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110596 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101005 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97861 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85387 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Депутаты пригласили на час вопросов к правительству Шмыгаля, Резникова и Марченко

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. На час вопросов к правительству в Верховной Раде, которое должно состояться в пятницу, 18 февраля, народные депутаты пригласили премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает корреспондент УНН. Также приглашены министр финансов Сергей Марченко и министр обороны Алексей Резников.

Цитата

"Не будет возражений, если мы получим информацию от министра финансов и министра обороны, и премьер-министра по обеспечению финансовыми ресурсами вопросов, которые требуют безотлагательного решения, а также вопросам обороноспособности государства?", - сказал Стефанчук.

Нардепы поддержали предложение.

Ожидается, что общение с чиновниками продлится два часа.

Напомним

Сегодня, 14 февраля, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Согласительного совета обратился к руководителям фракций и групп парламента с просьбой обеспечить присутствие нардепе на работе.

Добавим

На 13 февраля была предварительно запланирована встреча руководителей парламентских фракций и групп с представителями силового блока, однако ее перенесли на сегодня - известно, что она состоится в 16 часов, вероятно, в помещении СНБО и при участии секретаря Совета нацбезопасности Данилова. Встреча будет закрытой. В то же время политики уверяют, что решение о введении военного положения обсуждать не планируют.

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