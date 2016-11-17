Депутати вирішили об’єднати два пологових будинки у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні у Кропивницькому під час третього засідання п’ятої сесії міської ради сьомого скликання депутати підтримали питання “Про оптимізацію мережі лікувально—профілактичних закладів комунальної власності м. Кропивницький та реорганізацію пологового будинку № 2 ім. „Святої Анни“ шляхом приєднання до пологового будинку № 1”, передає кореспондент УНН.
На першому засідання це питання було виключено з порядку денного. За повернення до його розгляду проголосували 24 депутати. За об’єднання пологових проголосували 27 народних обранців з 34.
За словами заступниці начальника управління охорони здоров’я міськради Лариси Кудрик, на базі пологового №1 заплановано створити перинатальний центр, а в пологовому №2 - міську лікарню № 2 з гемодіалізним відділенням.