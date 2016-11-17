Депутаты решили объединить два родильных дома в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в Кропивницком во время третьего заседания пятой сессии городского совета седьмого созыва депутаты поддержали вопрос "Об оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений коммунальной собственности г. Кропивницкий и реорганизации роддома № 2 им. "Святой Анны" путем присоединения к роддома № 1", передает корреспондент УНН.
На первом заседании этот вопрос был исключен из повестки дня. При возврате к его рассмотрению проголосовали 24 депутата. За объединение родильных проголосовали 27 народных избранников из 34.
По словам заместителя начальника управления здравоохранения горсовета Ларисы Кудрик, на базе родильного №1 планируется создать перинатальный центр, а в родильном №2 - городскую больницу № 2 с гемодиализным отделением.