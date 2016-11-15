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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 18774 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Депутати хочуть посилити відповідальність за сексуальні злочини проти дітей

Депутати хочуть посилити відповідальність за сексуальні злочини проти дітей

Київ • УНН

 • 10253 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Верховна Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за природні статеві відносини з особою, яка не досягла 16 річного віку. Парламентарі 251 голосом підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Законопроектом передбачено, що природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою, караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені близькими родичами або членами сім’ї; особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього; або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Українські Національні Новини

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