Депутати хочуть посилити відповідальність за сексуальні злочини проти дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Верховна Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за природні статеві відносини з особою, яка не досягла 16 річного віку. Парламентарі 251 голосом підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачено, що природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою, караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
Ті самі дії, вчинені близькими родичами або членами сім’ї; особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього; або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.