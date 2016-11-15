Депутаты хотят усилить ответственность за сексуальные преступления против детей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада намерена установить уголовную ответственность за природные половые отношения с лицом, не достигшим 16 летнего возраста. Парламентарии 251 голосом поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предусмотрено, что природные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Те же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи; лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем; или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.