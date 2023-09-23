Денис Шмигаль провів першу розмову зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів першу онлайн-розмову зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Про це глава українського уряду повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Прем’єр зазначив, що Україна зацікавлена в залученні американського бізнесу до відновлення держави та поінформував Пріцкер про бачення процесу, озвучив потреби по кожному з пріоритетів rapid recovery:
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- енергетика;
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- розмінування;
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- відновлення житла, критичної інфраструктури й економіки.
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"Подякував USAID за спільні програми підтримки бізнесу, які сприяють створенню нових робочих місць. Співпрацюємо зі Світовим банком над потребами для післявоєнного відновлення. Наголосив, що заплатити за завдані збитки має агресор. Ключовим інструментом для цього є конфіскація заморожених російських активів для відновлення України. Розвиток логістики є серед важливих елементів економічного зростання", — вказав прем'єр.
Доповнення
Сторони також проговорили розширення коридорів солідарності та страхування воєнних ризиків. Окремо звернули увагу на ветеранську політику й інтеграцію військових у соціально-економічне життя країни.
"Рухаємося вперед у реформах на шляху до ЄС і НАТО та в діждиталізації", — додав глава українського уряду.
Насамкінець Шмигаль подякував США за підтримку відновлення України.
Нагадаємо
14 вересня президент США Джо Байден оголосив про призначення нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України.
20 вересня у Нью-Йорку президент Зеленський провів зустріч із Пенні Пріцкер. Сторони обговорили пріоритетні напрями відновлення України та підтримку перспективних галузей економіки