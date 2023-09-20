Зеленський зустрівся з представником президента США з відновлення України: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США з відновлення України Пенні Пріцкер. Сторони обговорили пріоритетні напрями відновлення України та підтримку перспективних галузей економіки, передає УНН з посиланням на Офіс президента України.
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«Дуже важливим питанням для нас є відновлення – як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути в Україну й побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими», – зазначив Зеленський.
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Також сторони обговорили пріоритетні області нашої країни для відбудови та підтримку перспективних галузей української економіки.
Крім того, Зеленський відзначив важливість участі американського бізнесу у відновленні об’єктів інфраструктури, які були зруйновані окупантами під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, це школи, дитячі садки, житлові будинки, а також енергетичні об’єкти.
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Нагадаємо
Президент США Джо Байден оголосив про призначення нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України.