Уряд розширив перелік бізнесів, які зможуть стати учасниками програми єВідновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В програмі єВідновлення Кабмін додав 12 нових категорій за якими можуть долучитись бізнеси, пише УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
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До програми грошової допомоги на ремонти єВідновлення зможуть долучитися ще більше великих та малих бізнесів. Згідно з урядовим рішенням розширено список відповідних категорій та МСС-кодів. Раніше учасниками програми єВідновлення могли стати компанії лише за трьома категоріями та МСС-кодами.
"Класна можливість для українських підприємців взяти участь у відновленні країни та допомогти людям відремонтувати або відбудувати власні домівки. Не важливо, маєте ви великий будівельний бізнес чи маленький магазин, — ставайте учасниками єВідновлення. Головне, щоб МСС-код вашого бізнесу відповідав критеріям програми", - повідомив Михайло Федоров
Дивіться додані Урядом МСС-коди на картинці та подавайте заяву про участь у програмі за посиланням.
"Відбудовуємо зруйноване росіянами разом", - додав Федоров.
Зазначається, що послуга розроблена разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».
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