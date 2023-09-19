Правительство расширило перечень бизнесов, которые смогут стать участниками программы еВідновлення
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В программе еВідновлення Кабмин добавил 12 новых категорий по которым могут присоединиться бизнесы, пишет УНН с ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Детали
К программе денежной помощи на ремонт еВідновлення смогут присоединиться еще больше крупных и малых бизнесов. Согласно правительственному решению расширен список соответствующих категорий и МСС-кодов. Ранее участниками программы еВідновлення могли стать компании только по трем категориям и МСС-кодам.
"Классная возможность для украинских предпринимателей принять участие в восстановлении страны и помочь людям отремонтировать или отстроить собственные дома. Не важно, есть ли у вас большой строительный бизнес или маленький магазин, — становитесь участниками еВідновлення. Главное, чтобы МСС-код вашего бизнеса соответствовал критериям программы", - сообщил Михаил Федоров
Смотрите добавленные Правительством МСС-коды на картинке и подавайте заявление об участии в программе по ссылке.
"Восстанавливаем разрушенное россиянами вместе", - добавил Федоров.
Отмечается, что услуга разработана совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры при поддержке проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На восстановление разрушенного войной жилья украинцы уже получили более миллиарда гривен - Мининфраструктуры