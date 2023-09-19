Правительство расширило перечень бизнесов, которые смогут стать участниками программы еВідновлення

Детали

К программе денежной помощи на ремонт еВідновлення смогут присоединиться еще больше крупных и малых бизнесов. Согласно правительственному решению расширен список соответствующих категорий и МСС-кодов. Ранее участниками программы еВідновлення могли стать компании только по трем категориям и МСС-кодам.

"Классная возможность для украинских предпринимателей принять участие в восстановлении страны и помочь людям отремонтировать или отстроить собственные дома. Не важно, есть ли у вас большой строительный бизнес или маленький магазин, — становитесь участниками еВідновлення. Главное, чтобы МСС-код вашего бизнеса соответствовал критериям программы", - сообщил Михаил Федоров

Смотрите добавленные Правительством МСС-коды на картинке и подавайте заявление об участии в программе по ссылке.

"Восстанавливаем разрушенное россиянами вместе", - добавил Федоров.

Отмечается, что услуга разработана совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры при поддержке проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS».

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