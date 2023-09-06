На відновлення зруйнованого війною житла українці вже отримали понад мільярд гривень - Мінінфраструктури

Деталі

Зазначається, що виплати за програмою єВідновлення отримали вже 12 146 українців, які звернулися за допомогою. Їм перераховано понад мільярд гривень для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли.

Загалом же заяви на отримання допомоги від держави подали понад 41 тисяча людей. Найбільше їх надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з росією. Серед лідерів за поданими заявами та виплатами, зокрема, такі громади:



Харківська - 7 тисяч заяв;



Ірпінська - 3 тисяч заяв;



Ізюмська - 1,6 тисяч заяв;



Миколаївська - 1,3 тисяч заяв;



Балаклійська - 1,3 тисяч заяв.



«Плани перетворилися у конкретні дії. Сам процес – від подачі інформаційного повідомлення до безготівкового розрахунку — максимально цифровізований, алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування прописаний у Постанові і обмежений чек-листом із вказаною вартістю робіт та будматеріалів. У разі проблемних питань заявник завжди може звернутися до Урядового контактного центру 1545. І серед масиву дзвінків не було жодного – про несправедливість чи неправомірність. Сподіваюсь, так триватиме і надалі», – повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

35% з тих, хто взяв участь у програмі єВідновлення – це люди, яким за 60. Найстарші одержувачі допомоги – три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.

75% всіх грошей були витрачені на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.

Доповнення

Програма єВідновлення стартувала 10 травня 2023 року. Максимальна сума виплат становить 200 тисяч гривень.

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