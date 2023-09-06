На відновлення зруйнованого війною житла українці вже отримали понад мільярд гривень - Мінінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. За програмою єВідновлення понад 12 тисяч українців отримали майже мільярд гривень на відбудову житла, що постраждало від російської агресії. Найбільше заявок надійшло з деокупованих та прикордонних територій. Понад третина запитів - люди старшого віку, повідомляє Мінінфраструктури, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що виплати за програмою єВідновлення отримали вже 12 146 українців, які звернулися за допомогою. Їм перераховано понад мільярд гривень для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли.
Загалом же заяви на отримання допомоги від держави подали понад 41 тисяча людей. Найбільше їх надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з росією. Серед лідерів за поданими заявами та виплатами, зокрема, такі громади:
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- Харківська - 7 тисяч заяв;
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- Ірпінська - 3 тисяч заяв;
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- Ізюмська - 1,6 тисяч заяв;
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- Миколаївська - 1,3 тисяч заяв;
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- Балаклійська - 1,3 тисяч заяв.
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«Плани перетворилися у конкретні дії. Сам процес – від подачі інформаційного повідомлення до безготівкового розрахунку — максимально цифровізований, алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування прописаний у Постанові і обмежений чек-листом із вказаною вартістю робіт та будматеріалів. У разі проблемних питань заявник завжди може звернутися до Урядового контактного центру 1545. І серед масиву дзвінків не було жодного – про несправедливість чи неправомірність. Сподіваюсь, так триватиме і надалі», – повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.
35% з тих, хто взяв участь у програмі єВідновлення – це люди, яким за 60. Найстарші одержувачі допомоги – три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.
75% всіх грошей були витрачені на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.
Доповнення
Програма єВідновлення стартувала 10 травня 2023 року. Максимальна сума виплат становить 200 тисяч гривень.
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