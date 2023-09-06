На восстановление разрушенного войной жилья украинцы уже получили более миллиарда гривен - Мининфраструктуры

Детали

Отмечается, что выплаты по программе еВідновлення получили уже 12 146 украинцев, обратившихся за помощью. Им перечислено более миллиарда гривен для ремонта квартир и домов, которые были повреждены из-за российских обстрелов.

В целом же заявления на получение помощи от государства подали более 41 тысячи человек. Больше всего их поступило с тех территорий, которые находились под оккупацией или расположены вблизи границы с россией. Среди лидеров по поданным заявлениям и выплатам, в частности, такие общины:



Харьковская - 7 тысяч заявлений;



Ирпенская - 3 тысяч заявлений;



Изюмская - 1,6 тысяч заявлений;



Николаевская - 1,3 тысяч заявлений;



Балаклейская - 1,3 тысяч заявлений.



«Планы превратились в конкретные действия. Сам процесс – от подачи информационного сообщения до безналичного расчета — максимально цифровизирован, алгоритм работы комиссий органов местного самоуправления прописан в Постановлении и ограничен чек-листом с указанной стоимостью работ и стройматериалов. В случае проблемных вопросов заявитель всегда может обратиться в Правительственный контактный центр 1545. И среди массива звонков не было ни одного – о несправедливости или неправомерности. Надеюсь, так будет продолжаться и в дальнейшем», – сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

35% из тех, кто принял участие в программе еВідновлення – это люди, которым за 60. Самые старшие получатели помощи – три женщины, которым исполнилось 97 лет. Они проживают на Киевщине и Николаевщине.

75% всех денег были потрачены на строительные материалы в небольших местных магазинах, строительные работы также заказаны у физических лиц-предпринимателей.

Дополнение

Программа еВосстановление стартовала 10 мая 2023 года. Максимальная сумма выплат составляет 200 тысяч гривен.

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