Зеленский встретился с представителем президента США по восстановлению Украины: о чем говорили

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«Очень важным вопросом для нас является восстановление – как послевоенное, так и уже сейчас, пока идет война. В частности, вы можете прибыть в Украину и увидеть, как сейчас работают школы, бомбоубежища, госпитали и энергетическая инфраструктура, которая является ключевой накануне зимы», – отметил Зеленский.

Детали

Также стороны обсудили приоритетные области нашей страны для восстановления и поддержку перспективных отраслей украинской экономики.

Кроме того, Зеленский отметил важность участия американского бизнеса в восстановлении объектов инфраструктуры, которые были разрушены оккупантами во время полномасштабного вторжения. В частности, это школы, детские сады, жилые дома, а также энергетические объекты.

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Напомним

Президент США Джо Байден объявил о назначении нового специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины.