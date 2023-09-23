Денис Шмыгаль провел первый разговор со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль провел первый онлайн-разговор со специальной представительницей США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Об этом глава украинского правительства сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Премьер отметил, что Украина заинтересована в привлечении американского бизнеса к восстановлению государства и проинформировал Прицкер о видении процесса, озвучил потребности по каждому из приоритетов rapid recovery:
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- энергетика;
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- разминирование;
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- восстановление жилья, критической инфраструктуры и экономики.
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"Поблагодарил USAID за совместные программы поддержки бизнеса, которые способствуют созданию новых рабочих мест. Сотрудничаем со Всемирным банком над потребностями для послевоенного восстановления. Подчеркнул, что заплатить за нанесенный ущерб должен агрессор. Ключевым инструментом для этого является конфискация замороженных российских активов для восстановления Украины. Развитие логистики является среди важных элементов экономического роста", — указал премьер.
Дополнение
Стороны также проговорили расширение коридоров солидарности и страхования военных рисков. Отдельно обратили внимание на ветеранскую политику и интеграцию военных в социально-экономическую жизнь страны.
"Двигаемся вперед в реформах на пути к ЕС и НАТО и в диждитализации", — добавил глава украинского правительства.
В заключение Шмыгаль поблагодарил США за поддержку восстановления Украины.
Напомним
14 сентября президент США Джо Байден объявил о назначении нового специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины.
20 сентября в Нью-Йорке президент Зеленский провел встречу с Пенни Прицкер. Стороны обсудили приоритетные направления восстановления Украины и поддержку перспективных отраслей экономики