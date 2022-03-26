"Денацифікація" у дії: у Мелітополі представники "російської комендатури" збирають голів ОСББ та вибивають адреси "бандерівців та фашистів"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Мелітополі Запорізької області, який тимчасово перебуває під контролем окупантів, почався процес "денацифікації" - полювання на українців, які не підкоряються загарбникам. Про це повідомила у Telegram омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.
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Представники "російської комендатури" міста збирають голів ОСББ та вибивають адреси "бандерівців та фашистів" - громадян України, які вважають українську владу єдиною легітимною та зберігають чи демонструють прапор або герб України, повідомила Денісова.
За її словами, під цим гучним приводом рашисти залякують мирних мешканців, викрадають активістів, проводять обшуки у будинках, грабують підприємців.
Окупанти намагаються присвоїти і гуманітарну допомогу, передану містянам українською владою та волонтерами.
Колаборантка, яка проголосила себе "керівником окупаційної адміністрації" Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу людям. Натомість передбачається частину допомоги продавати за готівку, а решту роздати проросійським прихильникам та військовослужбовцям армії окупанта, додала омбудсмен.
Самопроголошений "мер" Мелітополя у своєму зверненні закликала жителів міста "подстроиться под новую действительность".
"Хочу нагадати Галині Данильченко, що нова реальність передбачає відповідальність за колабораціонізм, терміном від 10 років до довічного позбавлення волі.
Дії агресора у Мелітополі це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - наголосила Денісова.
Омбудсмен закликала міжнародну спільноту застосувати всі засоби санкційного тиску на державу-терориста РФ для припинення військового вторгнення в Україну та звільнення всіх українських міст і селищ.
"Мелітополь не пішов на ультиматум окупантів, не зламався перед загрозою репресій. Рашисти можуть проголошувати керівниками міста будь кого, але український народ не скориться перед окупантами", - резюмувала Денісова.
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