"Денацификация" в действии: в Мелитополе представители "российской комендатуры" собирают голов ОСМД и выбивают адреса "бандеровцев и фашистов"

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 34549 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 129521 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 78196 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 111376 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 146321 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 158523 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 349478 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138798 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124929 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 429386 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
51%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 60634 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 70195 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 69978 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 59802 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 57034 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 129521 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 349478 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 351937 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 429386 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 402130 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 17741 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 23666 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 97267 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 129548 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 148676 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

"Денацификация" в действии: в Мелитополе представители "российской комендатуры" собирают голов ОСМД и выбивают адреса "бандеровцев и фашистов"

Киев • УНН

 • 135913 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Мелитополе Запорожской области, который временно находится под контролем оккупантов, начался процесс "денацификации" - охота на украинцев, которые не подчиняются захватчикам. Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

"Денацификация" в действии: в Мелитополе представители "российской комендатуры" собирают голов ОСМД и выбивают адреса "бандеровцев и фашистов"

Детали

Представители "российской комендатуры" города собирают председателей ОСМД и выбивают адреса "бандеровцев и фашистов" - граждан Украины, которые считают украинскую власть единственной легитимной и сохраняют ли демонстрируют флаг или герб Украины, сообщила Денисова.

По ее словам, под этим громким поводом рашисти запугивают мирных жителей, похищают активистов, проводят обыски в домах, грабят предпринимателей.

Оккупанты пытаются присвоить и гуманитарную помощь, переданную горожанам украинскими властями и волонтерами.

Коллаборантка, провозгласившая себя "руководителем оккупационной администрации" Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь людям. Зато предполагается часть пособия продавать за наличные, а остальное раздать пророссийским сторонникам и военнослужащим армии оккупанта, добавила омбудсмен.

Самопровозглашенный "мэр" Мелитополя в своем обращении призвала жителей города "подстроиться под новую действительность".

"Хочу напомнить Галине Данильченко, что новая реальность предполагает ответственность за коллаборационизм, сроком от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Действия агрессора в Мелитополе это военное преступление, определенный Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отметила Денисова.

Омбудсмен призвала международное сообщество применить все средства санкционного давления на государство-террориста РФ для прекращения военного вторжения в Украину и освобождения всех украинских городов и поселков.

"Мелитополь не пошел на ультиматум оккупантов, не сломался перед угрозой репрессий. Рашисти могут провозглашать руководителями города любого, но украинский народ не покорится перед оккупантами", - резюмировала Денисова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мелитополе оккупанты начали "охоту" на тех, кто не хочет подчиняться оккупантам

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$60.23
Bitcoin
$77,479.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.89
Ethereum
$1,481.74