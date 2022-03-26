"Денацификация" в действии: в Мелитополе представители "российской комендатуры" собирают голов ОСМД и выбивают адреса "бандеровцев и фашистов"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Мелитополе Запорожской области, который временно находится под контролем оккупантов, начался процесс "денацификации" - охота на украинцев, которые не подчиняются захватчикам. Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.
Детали
Представители "российской комендатуры" города собирают председателей ОСМД и выбивают адреса "бандеровцев и фашистов" - граждан Украины, которые считают украинскую власть единственной легитимной и сохраняют ли демонстрируют флаг или герб Украины, сообщила Денисова.
По ее словам, под этим громким поводом рашисти запугивают мирных жителей, похищают активистов, проводят обыски в домах, грабят предпринимателей.
Оккупанты пытаются присвоить и гуманитарную помощь, переданную горожанам украинскими властями и волонтерами.
Коллаборантка, провозгласившая себя "руководителем оккупационной администрации" Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь людям. Зато предполагается часть пособия продавать за наличные, а остальное раздать пророссийским сторонникам и военнослужащим армии оккупанта, добавила омбудсмен.
Самопровозглашенный "мэр" Мелитополя в своем обращении призвала жителей города "подстроиться под новую действительность".
"Хочу напомнить Галине Данильченко, что новая реальность предполагает ответственность за коллаборационизм, сроком от 10 лет до пожизненного лишения свободы.
Действия агрессора в Мелитополе это военное преступление, определенный Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отметила Денисова.
Омбудсмен призвала международное сообщество применить все средства санкционного давления на государство-террориста РФ для прекращения военного вторжения в Украину и освобождения всех украинских городов и поселков.
"Мелитополь не пошел на ультиматум оккупантов, не сломался перед угрозой репрессий. Рашисти могут провозглашать руководителями города любого, но украинский народ не покорится перед оккупантами", - резюмировала Денисова.
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