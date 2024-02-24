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День народження лотереї, Міжнародний день бармена. Що ще можна відзначити 24 лютого

Київ • УНН

 • 31614 перегляди

Сьогодні, 24 лютого, відзначається День народження лотереї. Вважається, що саме 24 лютого 1466 року дружина відомого фламандського художника Яна Ван Ейка організувала першу в сучасному розумінні лотерею.

День народження лотереї, Міжнародний день бармена. Що ще можна відзначити 24 лютого

Сьогодні, 24 лютого, відзначається День народження лотереї, пише УНН.

Вважається, що саме 24 лютого 1466 року дружина відомого фламандського художника Яна Ван Ейка організувала першу в сучасному розумінні лотерею: з нагоди 25 річниці смерті чоловіка серед місцевих багатіїв вона розіграла його картину, щоб зібрати кошти на допомогу жебракам.

Поступово лотереї стали популярними у Голландії, Франції та Італії.

При цьому зафіксовано, що розіграші, які можна назвати прототипами лотерей і снували у Китаї 200 років до нашої ери.

Нині у світі існує неймовірна кількість різноманітних лотерей, які умовно можна поділити на два типи:

– щасливий квиток: коли людина купує лотерейний квиток з певним набором цифр та символів, які стають виграшними після розіграшу;

– сам коваль свого щастя: коли людина сама у лотерейному квитку заповнює поля або, навпаки закреслює певну комбінацію цифр чи символів.

Цікаво, що за статистикою 80% людей, які під час лотереї зірвали джек-пот, не знають як правильно розпорядитися цими грішми, швидко все витрачають, і досить часто стають повними банкрутами.

Також сьогодні можна долучитися до відзначення Міжнародного дня бармена.

Перші професійні бармени почали з’являтися у США у першій половині ХІХ століття. Популяризував цю професію, який в Нью-Йорку щачаровував усіх своїми коктейлями, а у 1962 році видав посібник для барменів.

З 2008 року 24 лютого відзначається Міжнародний день ковтачів мечів. Подія заснована Міжнародною асоціацією мечопроковтувачів.

Мистецтво ковтання мечів виникло у Стародавній Індії чотири тисячі років тому. На даний час у світі налічується менше 150 практиків ковтання меча, і цей вид мистецтва зустрічається рідше, ніж будь-коли, що робить його ще більш цікавим для вивчення.

Мета сьогоднішньої події – показати людям, що ковтання меча це не трюк чи ілюзія, а справжнє і висококваліфіковане мистецтво, яке вимагає років практики і фізичного контролю.

За церковним календарем сього відзначається перше та друге віднайдення голови Іоанна Предтечі.

За переказом, після того як Іоанну Хрестителю за наказом царя Ірода Антипи відрубали голову, одна із служниць поховала її у маєтку на горі Оливній. Вельможа Інокентій, який став власником маєтку, вирішив замість нього збудувати церкву, та віднайшов голову. Однак, перед смертю вирішив знову її сховати.

Друге віднайдення голови Іоанна Предтечі сталося після видіння архімандриту Маркелу. Святиня була перенесена до Емесси, а потім - до Константинополя.

Іменини сьогодні святкують Іван, Олександр.   

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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