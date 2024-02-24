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День рождения лотереи, Международный день бармена, Международный день бармена. Что еще можно отметить 24 февраля

День рождения лотереи, Международный день бармена, Международный день бармена. Что еще можно отметить 24 февраля

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 05:23  •  9583 просмотра

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Сегодня, 24 февраля, отмечается День рождения лотереи. Считается, что именно 24 февраля 1466 года жена известного фламандского художника Яна Ван Эйка организовала первую в современном понимании лотерею.

Сегодня, 24 февраля, отмечается День рождения лотереи, пишет УНН.

Считается, что именно 24 февраля 1466 года жена известного фламандского художника Яна Ван Эйка организовала первую в современном понимании лотерею: по случаю 25 годовщины смерти мужа среди местных богачей она разыграла его картину, чтобы собрать средства на помощь нищим.

Постепенно лотереи стали популярными в Голландии, Франции и Италии.

При этом зафиксировано, что розыгрыши, которые можно назвать прототипами лотерей и снували в Китае 200 лет до нашей эры.

Сейчас в мире существует невероятное количество разнообразных лотерей, которые условно можно разделить на два типа:

- счастливый билет: когда человек покупает лотерейный билет с определенным набором цифр и символов, которые становятся выигрышными после розыгрыша;

- сам кузнец своего счастья: когда человек сам в лотерейном билете заполняет поля или, наоборот зачеркивает определенную комбинацию цифр или символов.

Интересно, что по статистике 80% людей, которые во время лотереи сорвали джек-пот, не знают как правильно распорядиться этими деньгами, быстро все тратят, и довольно часто становятся полными банкротами.

Также сегодня можно приобщиться к празднованию Международного дня бармена.

Первые профессиональные бармены начали появляться в США в первой половине XIX века. Популяризировал эту профессию, который в Нью-Йорке очаровывал всех своими коктейлями, а в 1962 году издал пособие для барменов.

С 2008 года 24 февраля отмечается Международный день глотателей мечей. Событие учреждено Международной ассоциацией мечепроглатывателей.

Искусство глотания мечей возникло в Древней Индии четыре тысячи лет назад. В настоящее время в мире насчитывается менее 150 практиков глотания меча, и этот вид искусства встречается реже, чем когда-либо, что делает его еще более интересным для изучения.

Цель сегодняшнего события - показать людям, что глотание меча это не трюк или иллюзия, а настоящее и высококвалифицированное искусство, которое требует лет практики и физического контроля.

По церковному календарю этого отмечается первое и второе обретение головы Иоанна Предтечи.

По преданию, после того как Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода Антипы отрубили голову, одна из служанок похоронила ее в имении на горе Елеонской. Вельможа Иннокентий, который стал владельцем имения, решил вместо него построить церковь, и нашел голову. Однако, перед смертью решил снова ее спрятать.

Второе обретение главы Иоанна Предтечи произошло после видения архимандриту Маркелу. Святыня была перенесена в Емессу, а затем - в Константинополь.

Именины сегодня празднуют Иван, Александр.   

Захар Подкидышев

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День народження лотереї, Міжнародний день бармена. Що ще можна відзначити 24 лютого
Birthday of the lottery, International Bartender's Day. What else can be celebrated on February 24
Новости по теме

День рождения лотереи, Международный день бармена, Международный день бармена. Что еще можно отметить 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, отмечается День рождения лотереи. Считается, что именно 24 февраля 1466 года жена известного фламандского художника Яна Ван Эйка организовала первую в современном понимании лотерею.

УНН Lite •   •  9583 просмотра
День рождения лотереи, Международный день бармена, Международный день бармена. Что еще можно отметить 24 февраля

Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа

В Париже продолжаются переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении более 100 заложников, поскольку Израиль угрожает атакой на Рафах, если перемирие не будет достигнуто.

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