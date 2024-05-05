Демченко: блокування руху для вантажівок на кордоні з Польщею не здійснюється на жодному з напрямків
Київ • УНН
На українсько-польському кордоні немає блокування руху вантажівок в обох напрямках, і перетин кордону вантажівками відбувається інтенсивно, причому черги зменшуються в останні дні.
На україно-польському кордоні блокування руху для вантажних транспортних засобів не здійснюється на жодному з напрямків. Перетин кордону вантажівками здійснюється інтенсивно. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
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На щастя, блокування руху для вантажних транспортних засобів не здійснюється на жодному з напрямків. І ми фактично бачимо, що за останні дні навіть черги вантажівок, які були на території Польщі, вони зменшуються. Всі напрямки їдуть, в них оформлюються вантажні транспортні засоби відповідно до пропускної спроможності як в бік України, так і на виїзд. На виїзд з України діє єЧерга і в ній на окремих напрямках ми бачимо зменшення черг. Рух пішов, він залишається інтенсивним і це приємно
Нагадаємо
Наприкінці квітня рух вантажівок відновлено у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на польсько-українському кордоні, за винятком вантажівок, що перевозять зернові культури, яким заборонено в'їзд до Польщі.