Демченко: блокировка движения для грузовиков на границе с Польшей не осуществляется ни на одном из направлений

На украино-польской границе блокирование движения для грузовых транспортных средств не осуществляется ни на одном из направлений. Пересечение границы грузовиками осуществляется интенсивно. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Детали

К счастью, блокирование движения для грузовых транспортных средств не осуществляется ни на одном из направлений. И мы фактически видим, что за последние дни даже очереди грузовиков, которые были на территории Польши, они уменьшаются. Все направления едут, в них оформляются грузовые транспортные средства в соответствии с пропускной способностью как в сторону Украины, так и на выезд. На выезд из Украины действует еЧерга и в ней на отдельных направлениях мы видим уменьшение очередей. Движение пошло, оно остается интенсивным и это приятно - сказал Демченко.

Напомним

В конце апреля движение грузовиков восстановлено в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на польско-украинской границе, за исключением грузовиков, перевозящих зерновые культуры, которым запрещен въезд в Польшу.