COVID-19 у КСУ: діагноз суддів попередній

“Станом на сьогодні зафіксовані окремі попередні діагностування захворювання на COVID-19 декількох суддів. Тому, з метою попередження розповсюдження захворювання судді працюють дистанційно, проходять обстеження щодо уточнення діагнозу. У суді не відбувалися засідання, в якому б приймали участь судді з вказаним діагнозом чи його ознаками”, - зазначила Гайовська.

Нагадаємо, що в Україні на 12 листопада зафіксовано вже пів мільйона випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни, 11057.