COVID-19 у КСУ: діагноз суддів попередній
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Декілька суддів Конституційного Суду України отримали попередні діагностування захворювання на COVID-19. Про це УНН повідомила керівник Управління комунікацій КСУ та міжнародного співробітництва Мар’яна Гайовська.
“Станом на сьогодні зафіксовані окремі попередні діагностування захворювання на COVID-19 декількох суддів. Тому, з метою попередження розповсюдження захворювання судді працюють дистанційно, проходять обстеження щодо уточнення діагнозу. У суді не відбувалися засідання, в якому б приймали участь судді з вказаним діагнозом чи його ознаками”, - зазначила Гайовська.
Нагадаємо, що в Україні на 12 листопада зафіксовано вже пів мільйона випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни, 11057.