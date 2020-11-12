COVID-19 в КСУ: диагноз судей предварительный

"По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей. Поэтому, с целью предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза. В суде не происходили заседания, в котором бы принимали участие судьи с указанным диагнозом или его признаками", - отметила Гайовская.

Напомним, что в Украине на 12 ноября зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, 11057.