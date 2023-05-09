Дефіцит води стає все більшою проблемою для окупованого Донецька - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Нестача води стала гострою проблемою для тимчасово окупованого Донецька після вторгнення росії до України у 2022 році, ідеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як вказали у МО Британії, 28 квітня ватажок "днр" заявив про загрозливий брак води в регіоні. "Дефіцит води стає все більшою проблемою для окупованого росією Донецька після вторгнення росії в Україну в 2022 році", - зауважується у звіті.
Як зазначається, Сіверсько-Донецький канал, яким постачається вода в регіон, залишається здебільшого під контролем України, але на своєму довгому маршруті часто є "спірним". "Російські війська, ймовірно, намагалися захистити канал, щоб зменшити дефіцит води в Донецьку", - вказали у британській розвідці.
Також у МО Британії вказують, що є проблеми через те, де пролягає Сіверсько-Донецький канал: "Інтенсивне використання росією... артилерії для підтримки захоплення Бахмута та прилеглої території, ймовірно, завдало супутньої шкоди каналу та іншій регіональній водній інфраструктурі, підриваючи зусилля росії усунути питання нестачі води, яку спочатку спричинило її вторгнення".
"Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, росія, ймовірно, будує водопровід, щоб зменшити дефіцит води в місті Донецьк. Однак навряд чи це повністю компенсує обмежений доступ окупованих регіонів до води", - підсумували у британській розвдці.
Нагадаємо
У британській розвідці вказували, що рф навряд чи зможе повністю захистити свої залізниці від диверсій.