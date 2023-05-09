Дефицит воды становится все большей проблемой для оккупированного Донецка - британская разведка

Детали

Как указали в МО Великобритании, 28 апреля главарь "днр" заявил об угрожающей нехватке воды в регионе. "Дефицит воды становится все большей проблемой для оккупированного россией Донецка после вторжения россии в Украину в 2022 году", - отмечается в отчете.

Как отмечается, Северско-Донецкий канал, по которому поставляется вода в регион, остается в основном под контролем Украины, но на своем длинном маршруте часто является "спорным". "Российские войска, вероятно, пытались защитить канал, чтобы уменьшить дефицит воды в Донецке", - указали в британской разведке.

Также в МО Великобритании указывают, что есть проблемы из-за того, где пролегает Северско-Донецкий канал: "Интенсивное использование россией... артиллерии для поддержки захвата Бахмута и прилегающей территории, вероятно, нанесло сопутствующий ущерб каналу и другой региональной водной инфраструктуре, подрывая усилия россии устранить вопрос нехватки воды, которую сначала вызвало ее вторжение".

"Чтобы компенсировать отсутствие успеха в захвате и удержании канала, россия, вероятно, строит водопровод, чтобы уменьшить дефицит воды в городе Донецк. Однако вряд ли это полностью компенсирует ограниченный доступ оккупированных регионов к воде", - подытожили в британской разведке.

Напомним

В британской разведке указывали, что рф вряд ли сможет полностью защитить свои железные дороги от диверсий.