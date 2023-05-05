рф навряд чи зможе повністю захистити свої залізниці від диверсій - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. росія навряд чи зможе повністю захистити свої залізниці від диверсій, вважає британська розвідка, про що йдеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії, пише УНН.
Цитата
"Нещодавній сплеск аварій на російській залізниці у районах, що межують з Україною, пов’язаний з диверсіями, здійсненими невідомими особами, майже напевно призвів до короткочасних локальних перебоїв у роботі залізничних перевезень російських військових.
Хоча їх бригади залізничних військ здатні швидко відновлювати сполучення, ці інциденти посилять навантаження на сили внутрішньої безпеки росії, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити величезну та вразливу залізничну мережу росії від нападів", - ідеться у звіті.
Нагадаємо
Нещодавно у брянській області рф з рейок зійшов вантажний потяг з пальним.