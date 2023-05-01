У брянській області рф з рейок зійшов вантажний потяг з пальним - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У брянській області рф поїзд з 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами зійшов з рейок. Попередньо це сталося через нібито "підрив" залізниці. Про це повідомив телеграм-канал Baza, пише УНН.
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«На перегоні Рассуха-Унеча залізничний потяг із 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зійшов з рейок через пошкодження полотна. Попередньо, незадовго до сходження поїзда стався підрив залізниці», - ідеться у повідомленні.
Повідомляється, що 7-8 вагонів зараз лежать на боці.
«Сталася пожежа. На місці знаходяться екстрені служби», - зазначається у повідомленні.
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