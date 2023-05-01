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У рф заявили про "підрив" лінії електропередач неподалік від санкт-петербурга

Київ • УНН

 • 334001 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. У ленінградській області в рф місцева влада заявила про "підрив" лінії електропередач, передає УНН.

Деталі

«О 00:01 1 травня на території Сусанінського поселення Гатчинського району підірвано опору лінії електропередач, на другій - виявлено невідомий предмет, імовірно вибуховий пристрій. Електропостачання населених пунктів та цивільної інфраструктури не порушено – мережу переключено підстанцією в автоматичному режимі», - написав губернатор російського регіону олександр дрозденко у телеграм-каналі.

Нібито знайдений предмет на другий ЛЕП вже знешкодили, додав він.

Нагадаємо

Торік у листопаді соцмережі повідомляли про вибух газопроводу біля російського санкт-петербурга.

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